В Україні за весь час вакцинації від коронавірусу зафіксували 816 випадків побічних ефектів. Це менше ніж 1%

Про це повідомляє Державний експертний центр МОЗ у Facebook.

Під час вакцинації від коронавірусу в Україні медики зафіксували 816 випадків появи побічних ефектів.

Майже 95% з них були передбачуваними, тоді як 5% — непередбачуваними.

У МОЗ повідомили, що найчастішими побічними ефектами (66,83%) були загальні розлади, такі як підвищення температури, слабкість, лихоманка, втомлюваність, почервоніння, біль і набряк у місці ін’єкції тощо. Також 11,8% побічних ефектів — це розлади з боку опорно-рухового апарату, ще 11,7% — неврологічні.

Що стосується побічних ефектів у лімфатичній системі або крові, то їх зафіксували лише у 0,15% вакцинованих. Медики виявили після вакцинації у деяких українців лімфаденопатію, флебіт і збільшений час згортання крові.