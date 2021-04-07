В Україні за весь час вакцинації від коронавірусу зафіксували 816 випадків побічних ефектів. Це менше ніж 1%

Під час вакцинації від коронавірусу в Україні медики зафіксували 816 випадків появи побічних ефектів.
Про це повідомляє Державний експертний центр МОЗ у Facebook.
Згідно зі статистикою на 4 квітня, першу дозу вакцини Covishield отримали понад 291 тисяча людей. Таким чином, імовірність появи побічних ефектів становить 0,28%.
Майже 95% з них були передбачуваними, тоді як 5% — непередбачуваними.
У МОЗ повідомили, що найчастішими побічними ефектами (66,83%) були загальні розлади, такі як підвищення температури, слабкість, лихоманка, втомлюваність, почервоніння, біль і набряк у місці ін’єкції тощо. Також 11,8% побічних ефектів — це розлади з боку опорно-рухового апарату, ще 11,7% — неврологічні.
Що стосується побічних ефектів у лімфатичній системі або крові, то їх зафіксували лише у 0,15% вакцинованих. Медики виявили після вакцинації у деяких українців лімфаденопатію, флебіт і збільшений час згортання крові.
- Президент Володимир Зеленський 4 квітня підписав указ, яким увів у дію рішення Ради нацбезпеки про Національний план вакцинації від коронавірусу. За сім днів РНБО й уряд мають його затвердити з урахуванням міжнародного досвіду. Зокрема, встановити мінімальну необхідну щомісячну кількість щеплень, визначити джерела та строки постачання вакцин, а також відповідальних за реалізацію плану. Кінцева мета — охопити щепленням більшість дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року.
- Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується і постачання 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.