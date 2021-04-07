В Украине за все время вакцинации от коронавируса зафиксировали 816 случаев побочных эффектов. Это менее 1%

Во время вакцинации от коронавируса в Украине медики зафиксировали 816 случаев появления побочных эффектов.
Об этом сообщает Государственный экспертный центр Минздрава в Facebook.
Согласно статистике на 4 апреля, первую дозу вакцины Covishield получили более 291 тысячи человек. Таким образом, вероятность появления побочных эффектов составляет 0,28%.
Почти 95% из них были предсказуемыми, тогда как 5% — непредсказуемыми.
В Минздраве сообщили, что наиболее частыми побочными эффектами (66,83%) были общие расстройства, такие как: повышение температуры, слабость, лихорадка, утомляемость, покраснение, боль и отек в месте инъекции и прочее. Также 11,8% побочных эффектов — это нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата, еще 11,7% — неврологические расстройства.
Что касается побочных эффектов в лимфатической системе или крови, то их зафиксировали лишь у 0,15% привитых. Медики выявили после вакцинации у некоторых украинцев лимфаденопатию, флебит и увеличенное время свертывания крови.
- Президент Владимир Зеленский 4 апреля подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности о Национальном плане вакцинации от коронавируса. За семь дней СНБО и правительство должны его утвердить с учетом международного опыта. В частности, установить минимальное необходимое ежемесячное количество прививок, определить источники и сроки поставки вакцин, а также ответственных за реализацию плана. Конечная цель — охватить прививками большинство взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года.
- Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти 2 миллиона доз). Также были заключены контракты на поставку 10 миллионов доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается и поставка 8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.