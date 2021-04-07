В Украине за все время вакцинации от коронавируса зафиксировали 816 случаев побочных эффектов. Это менее 1%

Во время вакцинации от коронавируса в Украине медики зафиксировали 816 случаев появления побочных эффектов.

Почти 95% из них были предсказуемыми, тогда как 5% — непредсказуемыми.

В Минздраве сообщили, что наиболее частыми побочными эффектами (66,83%) были общие расстройства, такие как: повышение температуры, слабость, лихорадка, утомляемость, покраснение, боль и отек в месте инъекции и прочее. Также 11,8% побочных эффектов — это нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата, еще 11,7% — неврологические расстройства.

Что касается побочных эффектов в лимфатической системе или крови, то их зафиксировали лишь у 0,15% привитых. Медики выявили после вакцинации у некоторых украинцев лимфаденопатию, флебит и увеличенное время свертывания крови.