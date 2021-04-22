Санврач Ляшко: В Украине работодателям разрешили заказывать бригаду для вакцинации сотрудников

Компании, предприятия и организации теперь могут заказывать бригады вакцинации для группового прививания сотрудников от коронавируса, если в коллективе более 50 желающих получить прививки.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Для вакцинации сотрудников необходимо будет записаться в очередь, оставив заявку на коллективную вакцинацию через контакт-центр по телефону 0 800 60 20 19.

Компания должна будет определить ответственное контактное лицо, составить поименные списки желающих вакцинироваться, обеспечить помещение для вакцинации и меднаблюдения после нее (согласно требованиям Минздрава), а также обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты.

«Вакцинация будет проводиться при наличии достаточного количества вакцины мобильной бригадой, которая приедет на ваше предприятие», — заявил Ляшко.

При этом он отметил, что в день одна бригада может сделать ориентировочно 100 прививок.