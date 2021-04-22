Санврач Ляшко: В Украине работодателям разрешили заказывать бригаду для вакцинации сотрудников

Компании, предприятия и организации теперь могут заказывать бригады вакцинации для группового прививания сотрудников от коронавируса, если в коллективе более 50 желающих получить прививки.
Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Для вакцинации сотрудников необходимо будет записаться в очередь, оставив заявку на коллективную вакцинацию через контакт-центр по телефону 0 800 60 20 19.
Компания должна будет определить ответственное контактное лицо, составить поименные списки желающих вакцинироваться, обеспечить помещение для вакцинации и меднаблюдения после нее (согласно требованиям Минздрава), а также обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты.
«Вакцинация будет проводиться при наличии достаточного количества вакцины мобильной бригадой, которая приедет на ваше предприятие», — заявил Ляшко.
При этом он отметил, что в день одна бригада может сделать ориентировочно 100 прививок.
- По состоянию на 22 апреля в Украине от коронавируса привили 491 877 украинцев. Завершили вакцинацию (то есть получили две дозы препарата) 5 украинцев. Прививки делают вакцинами AstraZeneca, Sinovac и Pfizer.
- Ранее Ляшко заявил, что в этом году платная вакцинация нецелесообразна. Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственный счет. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.