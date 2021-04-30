Кабмін: Київська та Миколаївська області виходять із «червоної» зони карантину

З 1 травня Київська та Миколаївська області вийдуть із «червоної» зони карантину.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, посилаючись на рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Скасувати з 00:00 1 травня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Київської та Миколаївської областей», — процитував він.