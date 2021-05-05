Минздрав обновил карантинные зоны. В «красной» остались шесть областей

Министерство здравоохранения снова обновило карантинные зоны в Украине. В «красной» остались всего шесть областей.

Соответствующая информация содержится на сайте Минздрава.

В «красной» зоне остаются Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. В то жне время эти регионы демонстрируют спад заболеваемости коронавирусом.

В «оранжевой» зоне оказались Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области. Все остальные регионы и Киев находятся в «желтой» зоне.