Минздрав обновил карантинные зоны. В «красной» остались шесть областей

Министерство здравоохранения снова обновило карантинные зоны в Украине. В «красной» остались всего шесть областей.
Соответствующая информация содержится на сайте Минздрава.
В «красной» зоне остаются Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. В то жне время эти регионы демонстрируют спад заболеваемости коронавирусом.
В «оранжевой» зоне оказались Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области. Все остальные регионы и Киев находятся в «желтой» зоне.
- В Украине до 30 июня продолжается адаптивный карантин. На время Пасхи и майских праздников правительство решило не менять правила карантина. В то же время там призывали религиозные учреждения и верующих соблюдать ряд правил во время богослужений. В частности, в церковь советовали идти только одному члену семьи.
- Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует новый рост количества больных коронавирусом через три-четыре недели после пасхальных и майских праздников.