Еще три украинские области покинули «красную» карантинную зону

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила вывести из «красной» карантинной зоны Харьковскую, Хмельницкую и Черниговскую области.
Об этом в своем Telegram написал министр Кабмина Олег Немчинов.
Соответствующие изменения вступят в силу с 6 мая. Харьковская и Хмельницкая области перейдут в «желтую» зону, а Черниговская — в «оранжевую».
Таким образом в «красной» зоне останутся только три региона: Запорожская, Полтавская и Сумская области.
- В Украине до 30 июня продолжается адаптивный карантин. На время Пасхи и майских праздников правительство решило не менять правила карантина. В то же время там призвали религиозные учреждения и верующих соблюдать ряд правил во время богослужений. В частности, в церковь советовали идти только одному члену семьи.
- Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует новый рост количества больных коронавирусом через три-четыре недели после пасхальных и майских праздников.