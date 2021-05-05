Еще три украинские области покинули «красную» карантинную зону

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила вывести из «красной» карантинной зоны Харьковскую, Хмельницкую и Черниговскую области.

Об этом в своем Telegram написал министр Кабмина Олег Немчинов.

Соответствующие изменения вступят в силу с 6 мая. Харьковская и Хмельницкая области перейдут в «желтую» зону, а Черниговская — в «оранжевую».

Таким образом в «красной» зоне останутся только три региона: Запорожская, Полтавская и Сумская области.