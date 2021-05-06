Запорожская и Полтавская области с 7 мая выходят из «красной» зоны карантина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила вывести из «красной» карантинной зоны Запорожскую и Полтавскую области. В «желтую» зону они перейдут 7 мая.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
Это означает, что транспорт, ТРЦ, рестораны, бары, непродовольственные магазины, спортивные залы, фитнесс-центры, рынки и другой бизнес смогут работать в обычном режиме с соблюдением первичных ограничений (масочный режим, соцдистанция).
В городах также восстановят учебный процесс в школах, детских садах и высших учебных заведениях.
Сегодня, 6 мая, жесткие ограничения прекратили действовать в Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях. С учетом перехода Запорожской и Полтавской — «красной» останется только Сумская область.
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