Ученые: Украина сможет достичь коллективного иммунитета к коронавирусу только в 2023 году

В первый кластер вошли США, Израиль, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, которые достигли наибольших успехов в вакцинации. Там прогнозируют формирование коллективного иммунитета во втором-третьем квартале 2021 года.

Анализ ученых базируется на докладе McKinsey & Company, в котором отмечается, что главным условием преодоления пандемии станет вакцинация людей от коронавируса. Таким образом ученые поделили страны мира на пять кластеров в соответствии с темпами вакцинации.

Ученые НТУУ «Киевский политехнический институт имени Сикорского», а также представители Института эпидемиологии и инфекционных болезней считают, что Украина сможет достичь коллективного иммунитета к коронавирусу лишь в 2023 году.

Во второй кластер попали большинство стран Западной Европы и Канада. Там коллективный иммунитет сформируется ближе к концу 2021 года.

В третьем кластере оказались Турция, ряд стран Центральной Европы, а также Марокко и Уругвай. В этих странах уровень вакцинированных не превышает 20%, а также не слишком придерживаются карантинных норм. Поэтому там прогнозируют формирование иммунитета в середине 2022 года.

Украина оказались в четвертом кластере среди стран, которым характерна высокая заболеваемость и низкие темпы вакцинации. Сюда также вошли Россия, Молдова, Грузия, Индия, Бразилия, Мексика и другие. При сохранении таких темпов коллективный иммунитет в этих странах сформируется только в 2023 году.

В последний кластер попали такие страны, как Китай, Австралия, Аргентина и еще некоторые государства Юго-Восточной Азии. Там низкие темпы вакцинации населения, но и довольно низкая заболеваемость. Однако формирование коллективного иммунитета там прогнозируют на конец 2022-го — начало 2023 года.

Ученые также сформировали несколько советов для правительства, как ускорить преодоление пандемии. Там считают, что уже сейчас нужно разрешить вакцинацию от коронавируса всем желающим, а приоритет предоставлять тем, кто еще не болел коронавирусом. В то же время переболевшим советуют колоть только одну дозу вакцины.