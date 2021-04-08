Ученые прогнозируют достижение коллективного иммунитета в Великобритании уже на днях. Но коронавирусные ограничения останутся в силе

Великобритания может достичь коллективного иммунитета от коронавируса уже в ближайшие дни, как только 73,4% населения страны сделает вакцинацию или будет иметь антитела в результате выздоровления. Об этом заявили ученые из Университетского колледжа Лондона, сообщает Sky News.

Моделирование в режиме реального времени показывает, что 12 апреля страна преодолеет порог, когда доля привитых людей и тех, кто имеет антитела после выздоровления от коронавируса или имеет естественный иммунитет, возрастет до критического уровня. В этот день 73,4% населения будет иметь иммунитет, и страна достигнет переломного момента, известного как коллективный иммунитет — тогда коронавирус начнет отступать.

Однако министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что коллективный иммунитет, по его данным, появится в мае. В данный момент в стране вакцинированы 31 млн из 66 млн граждан.

«Некоторые ученые сказали мне, что у нас будет коллективный иммунитет в мае, затем в июне, а затем и после этого», — сказал он, отметив, что предпочитает наблюдение за данными.

Профессор Карл Фристон из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сообщил изданию, что коллективный иммунитет похож на «цепную реакцию», которая приведет к исчезновению вируса.

«Если исключить возможность распространения вируса от одного человека до нескольких других людей, он вымрет», — сказал он.

Ученый отметил, что несмотря на этот факт, ослаблять коронавирусные ограничения сразу нельзя, поскольку это приведет к повышению иммунного порога, и коронавирус вспыхнет снова. Если оставить меры безопасности, то уже с конца года очередных всплесков заболеваемости или смертей можно не ждать.

«Сам порог коллективного иммунитета будет зависеть от рисков передачи, которые зависят от таких вещей, как социальная дистанция. Если бы мы сейчас неожиданно отменили локдаун, это бы сильно повлияло на частоту контактов, что на самом деле повысит порог коллективного иммунитета.