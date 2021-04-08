Европейский суд по правам человека признал обязательную вакцинацию законной

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил в четверг, что обязательная вакцинация является законной и может быть «необходимой в демократических обществах».

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Это решение приняли после рассмотрения жалобы чешских семей на принудительные прививки детей. В нем говорится, что обязательные прививки, вводимые чешскими органами здравоохранения, соответствуют «наилучшим интересам» детей.

«Цель должна заключаться в том, чтобы каждый ребенок был защищен от серьезных заболеваний с помощью вакцинации, или благодаря коллективному иммунитету», — добавили в суде.