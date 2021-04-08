Европейский суд по правам человека признал обязательную вакцинацию законной

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил в четверг, что обязательная вакцинация является законной и может быть «необходимой в демократических обществах».
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Это решение приняли после рассмотрения жалобы чешских семей на принудительные прививки детей. В нем говорится, что обязательные прививки, вводимые чешскими органами здравоохранения, соответствуют «наилучшим интересам» детей.
«Цель должна заключаться в том, чтобы каждый ребенок был защищен от серьезных заболеваний с помощью вакцинации, или благодаря коллективному иммунитету», — добавили в суде.
Хотя постановление не касалось непосредственно вакцинации от COVID-19, эксперты полагают, что оно может иметь последствия, особенно среди тех, кто до сих пор заявлял об отказе от прививок.
Это решение «подтверждает возможность обязательной вакцинации в условиях нынешней эпидемии COVID-19», — сказал Николя Эрвье, эксперт по правовым вопросам ЕСПЧ.
- В ноябре прошлого года парламент Сербии проголосовал за поправки к закону о защите населения от инфекционных болезней, таким образом сделав вакцинацию от коронавируса обязательной.