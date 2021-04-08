Науковці прогнозують досягнення колективного імунітету в Британії вже днями. Однак коронавірусні обмеження залишаться в силі

Велика Британія може досягти колективного імунітету від коронавірусу вже в найближчі дні, щойно 73,4% населення країни буде вакциноване або матиме антитіла внаслідок одужання. Про це заявили науковці з Університетського коледжу Лондона, повідомляє Sky News.

Моделювання в режимі реального часу демонструє, що 12 квітня країна подолає поріг, коли частка щеплених людей і тих, хто має антитіла після одужання від коронавірусу чи має природний імунітет, стане критичною. Цього дня 73,4% населення матиме імунітет, і країна досягне переломного моменту, відомого як колективний імунітет — тоді коронавірус почне відступати.

Однак міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Генкок заявив, що колективний імунітет, за його даними, з’явиться в травні. На даний момент у країні вакциновано більш ніж 31 млн з 66 млн громадян.

«Деякі вчені сказали мені, що в нас буде колективний імунітет в травні, потім у червні, а потім і після цього», — сказав він, зазначаючи, що надає перевагу спостереженню за даними.

Професор Карл Фрістон з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі повідомив виданню, що колективний імунітет схожий на «ланцюгову реакцію», що призведе до зникнення вірусу.

«Якщо виключити можливість поширення вірусу від однієї людини до кількох інших людей, він вимре», — сказав він.

Науковець зазначив, що попри цей факт послаблювати коронавірусні обмеження одразу не можна, оскільки це призведе до підвищення імунного порогу, і коронавірус спалахне знову. Якщо залишити заходи безпеки, то вже з кінця року чергових сплесків захворюваності чи смертей можна не чекати.

«Сам поріг колективного імунітету буде залежати від ризиків передачі, які залежать від таких речей, як соціальна дистанція. Якби ми зараз зненацька скасували локдаун, це б сильно вплинуло на частоту контактів, що насправді підвищить поріг колективного імунітету.