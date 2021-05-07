Из «красной» карантинной зоны вывели последнюю область

Министерство здравоохранения решило вывести из «красной» зоны карантина Сумскую область — последний регион, который там был.
Об этом в своем Facebook написал глава Минздрава Максим Степанов.
«Наконец могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем эпидопасности. Сегодня состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС, и уже завтра выведем Сумскую область», — подчеркнул он.
По словам Степанова, на пике эпидемии в украинских больницах находились 44 тысячи пациентов с коронавирусом, нуждающихся в кислородной терапии.
Согласно данным Минздрава, в «оранжевой» зоне сейчас находятся Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская области. Все остальные регионы оказались в «желтой».
Впоследствии в своем Telegram министр Кабмина Олег Немчинов сообщил, что государственная комиссия приняла решение вывести Сумскую область из «красной» зоны.
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- Ранее ученые заявили, что Украина сможет достичь коллективного иммунитета к коронавирусу только в 2023 году.