Из «красной» карантинной зоны вывели последнюю область

Министерство здравоохранения решило вывести из «красной» зоны карантина Сумскую область — последний регион, который там был.

Об этом в своем Facebook написал глава Минздрава Максим Степанов.

«Наконец могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем эпидопасности. Сегодня состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС, и уже завтра выведем Сумскую область», — подчеркнул он.

По словам Степанова, на пике эпидемии в украинских больницах находились 44 тысячи пациентов с коронавирусом, нуждающихся в кислородной терапии.

Согласно данным Минздрава, в «оранжевой» зоне сейчас находятся Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская области. Все остальные регионы оказались в «желтой».

Впоследствии в своем Telegram министр Кабмина Олег Немчинов сообщил, что государственная комиссия приняла решение вывести Сумскую область из «красной» зоны.