Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в Украине планируют продолжить до августа

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он продолжается до 30 июня, но его планируют продлить до августа.
Об этом глава правительства заявил в интервью «РБК-Украина».
При этом он отметил, что в случае, если до 24 августа прививки против коронавируса получат «большинство людей», Кабинет министров рассмотрит варианты ослабления карантина.
«Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения», — сказал Шмыгаль.
По его словам, адаптивная модель карантина даёт такие возможности — если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически, если же нет — страна живет в «зеленой» зоне. Когда правительство увидит, что пандемию удалось побороть, то карантин отменят.
«Поэтому будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут или не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели», — добавил он.
Шмыгаль также отметил, что правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун. В случае необходимости будут вводить усиленный карантин в отдельных областях, как это и делали раньше.
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