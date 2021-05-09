В Минздраве обновили карантинные зоны — семь областей в «оранжевой», остальные в «желтой»

Министерство здравоохранения обновило разделение на карантинные зоны — семь областей остаются в «оранжевой» зоне, Киев и остальные области в «желтой».

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на 9 мая.

В «красной», где действуют правила усиленного карантина, и «зеленой» зонах нет ни одного региона.

К «оранжевой» зоне входят Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская области.

В «желтую» попали Киев и остальные области — Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская.

По данным Минздрава, ни в одном из регионов по состоянию на 9 мая не превышен показатель загруженности коек с кислородом.