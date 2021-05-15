МОЗ оновив карантинні зони — Черкаську область повернули в «помаранчеву»

Міністерство охорони здоров’я оновило карантинні зони в Україні — всі регіони, за винятком Черкаської області, у «жовтій» зоні.

Про це свідчать дані відомства за 15 травня.

Черкаську область знову повернули в «помаранчеву» зону, де вона перебувала до 13 травня. У регіоні зафіксували підвищений показник виявлення нових хворих на коронавірус — він становить 20,8% при нормі не більше 20%.

Крім того, девʼять регіонів відповідають «зеленій» зоні за одним із показників — це Київ, Вінницька, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська області.