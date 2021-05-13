МОЗ оновив карантинні зони — всі регіони у «жовтій»

Міністерство охорони здоров’я оновило карантинні зони в Україні — всі регіони перейшли до «жовтої».

Про це свідчать дані відомства за 13 травня.

Протягом останньої доби з «помаранчевої» зони вийшли дві останні області — Миколаївська та Черкаська.

Міністерство охорони здоров'я України

Зазначимо, в Україні за минулу добу 12 травня зареєстрували 6 813 нових хворих на коронавірус. Загалом кількість випадків з початку пандемії зросла до 2 135 886.