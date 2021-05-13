МОЗ оновив карантинні зони — всі регіони у «жовтій»

Міністерство охорони здоров’я оновило карантинні зони в Україні — всі регіони перейшли до «жовтої».
Про це свідчать дані відомства за 13 травня.
Протягом останньої доби з «помаранчевої» зони вийшли дві останні області — Миколаївська та Черкаська.
Зазначимо, в Україні за минулу добу 12 травня зареєстрували 6 813 нових хворих на коронавірус. Загалом кількість випадків з початку пандемії зросла до 2 135 886.
- Адаптивний карантин в Україні триває до 30 червня, але, за словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, ці обмеження планують продовжити до серпня.
- Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов прогнозує нове зростання кількості хворих на коронавірус через три-чотири тижні після великодніх і травневих свят.
- Раніше вчені заявили, що Україна зможе досягти колективного імунітету до коронавірусу аж у 2023 році.