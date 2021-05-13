Минздрав обновил карантинные зоны — все регионы в «желтой»

Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине — все регионы перешли в «желтую».
Об этом свидетельствуют данные ведомства за 13 мая.
За последние сутки из «оранжевой» зоны вышли две последние области — Николаевская и Черкасская.
Отметим, в Украине за минувшие сутки, 12 мая, зарегистрировали 6 813 новых больных коронавирусом. В целом количество случаев с начала пандемии возросло до 2 135 886.
- Адаптивный карантин в Украине продлится до 30 июня, но, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти ограничения планируют продолжить до августа.
- Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует новый рост количества больных коронавирусом через три-четыре недели после пасхальных и майских праздников.
- Ранее ученые заявили, что Украина сможет достичь коллективного иммунитета к коронавирусу только в 2023 году.