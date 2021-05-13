Минздрав обновил карантинные зоны — все регионы в «желтой»

Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине — все регионы перешли в «желтую».

Об этом свидетельствуют данные ведомства за 13 мая.

За последние сутки из «оранжевой» зоны вышли две последние области — Николаевская и Черкасская.

Міністерство охорони здоров'я України

Отметим, в Украине за минувшие сутки, 12 мая, зарегистрировали 6 813 новых больных коронавирусом. В целом количество случаев с начала пандемии возросло до 2 135 886.