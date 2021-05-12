Минздрав обновил карантинные зоны в Украине — почти все регионы стали «желтыми»

Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине. Почти все регионы перешли в «желтую» зону.
Об этом говорится в данных Минздрава.
Только две области остаются в «оранжевой» зоне — Николаевская и Черкасская. В то же время в «желтую» перенесли сразу шесть регионов — Волынскую, Донецкую, Житомирскую, Кировоградскую, Луганскую и Тернопольскую области.
Согласно данным Минздрава, восемь украинских регионов, в том числе и Киев уже вообще соответствуют показателям «зеленой» зоны, а поэтому в ближайшее время их могут перенести и туда, и значительно сократить карантинные меры.
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