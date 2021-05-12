МОЗ оновив карантинні зони в Україні — майже всі регіони стали «жовтими»

Міністерство охорони здоров’я оновило карантинні зони в Україні. Майже всі регіони перейшли до «жовтої» зони.
Про це йдеться у даних МОЗ.
Лише дві області залишаються у «помаранчевій» зоні — Миколаївська та Черкаська. Водночас до «жовтої» віднесли одразу шість регіонів — Волинську, Донецьку, Житомирську, Кіровоградську, Луганську та Тернопільську області.
Згідно з даними МОЗ, вісім українських регіонів, зокрема і Київ, вже взагалі відповідають показникам «зеленої» зони, а тому найближчим часом їх можуть такими й оголосити, а відтак значно зменшити карантинні обмеження.
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