В Украине почти 7 тысяч новых COVID-больных. Выздоровели более 19,5 тысячи человек

В Украине за прошлые сутки зарегистрировали 6 813 новых COVID-больных, среди которых 289 детей та 160 медиков. Госпитализировали 2 569 человек, умерли — 346. Побороли болезнь 19 507 украинцев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Киеве (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ровенской (459) областях.

Вакцинировали за прошлые сутки 20 386 человек. Первую дозу уже получили 901 107 украинцев, а вторую (завершили вакцинацию) — 3 828.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 2 135 886 случаев заболевания и 47 333 смерти от COVID-19.