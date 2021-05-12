«Столько вакцины нет». Ляшко опроверг заявление Шмыгаля о начале вакцинации всех, кто записался через «Дію»

Главный санитарный врач Виктор Ляшко опроверг заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что в ближайшие выходные будут вакцинировать всех граждан, записавшихся в очередь через приложение «Дія».
Об этом сообщает «Радио Свобода».
«Есть все желающие и есть способности системы здравоохранения и наличие вакцин в Украине. Сегодня 500 тысяч доз вакцины у нас нет для того, чтобы провакцинировать всех желающих в приложении», — сказал Ляшко.
По его словам, в приоритете для Минздрава остаются граждане в возрасте от 65 лет. «Мы делаем все возможное, чтобы начать вакцинацию людей, которые записаны в лист ожидания в приложении «Дія» на этих выходных. Сейчас приоритетом для нас есть люди, старше 65 лет. В листе ожидания в «Дії» у нас таких является 23 900 человек и мы попробуем провакцинировать их на этих выходных», — сказал заместитель министра здравоохранения.
- В среду Шмыгаль заявил, что в Украине на выходных будут вакцинировать от коронавируса тех, кто записался на прививку через портал или приложение «Дія». По его словам, все желающие смогут получить прививку в порядке живой очереди — начиная с 15 — 16 мая.
- По состоянию на 11 мая через «Дію» на вакцинацию записались 532 тысяч человек.