«Столько вакцины нет». Ляшко опроверг заявление Шмыгаля о начале вакцинации всех, кто записался через «Дію»

Главный санитарный врач Виктор Ляшко опроверг заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что в ближайшие выходные будут вакцинировать всех граждан, записавшихся в очередь через приложение «Дія».

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Есть все желающие и есть способности системы здравоохранения и наличие вакцин в Украине. Сегодня 500 тысяч доз вакцины у нас нет для того, чтобы провакцинировать всех желающих в приложении», — сказал Ляшко.

По его словам, в приоритете для Минздрава остаются граждане в возрасте от 65 лет. «Мы делаем все возможное, чтобы начать вакцинацию людей, которые записаны в лист ожидания в приложении «Дія» на этих выходных. Сейчас приоритетом для нас есть люди, старше 65 лет. В листе ожидания в «Дії» у нас таких является 23 900 человек и мы попробуем провакцинировать их на этих выходных», — сказал заместитель министра здравоохранения.