Премьер Шмыгаль: На выходных будут вакцинировать тех, кто записался через приложение «Дія»

В Украине на выходных будут вакцинировать от коронавируса тех, кто записался на прививку через портал или приложение «Дія».
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства.
Такая инициатива была поддержана на совещании с президентом 11 мая. Соответственно, в ближайшее время эти люди могут получить приглашение в кабинеты прививок.
Все желающие смогут получить прививку в порядке живой очереди — начиная с 15 — 16 мая.
«В течение субботы и воскресенья все граждане, которые зарегистрировались через «Дія», смогут получить вакцину в порядке живой очереди. Все, кто записался, уже на этих выходных могут обращаться в кабинеты прививки», — заявил Шмыгаль.
По состоянию на 11 мая через приложение «Дія» записались 532 тысячи человек. Сделать это можно через портал или через мобильное приложение.
Отдельно глава правительства подчеркнул, что 11 мая Всемирный банк выделил Украине $90 миллионов, которые, в частности, будут направлены на кампанию по вакцинации.
В целом у Украины есть договоренности на более 40 миллионов доз вакцины на этот год — этого хватит, чтобы сделать прививки 20 миллионам украинцев (вводят по две дозы препарата).
Напомним, что по состоянию на 12 мая вакцинировали от коронавируса 882 621 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 928 человек.
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