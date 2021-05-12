Премьер Шмыгаль: На выходных будут вакцинировать тех, кто записался через приложение «Дія»

В Украине на выходных будут вакцинировать от коронавируса тех, кто записался на прививку через портал или приложение «Дія».

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства.

Такая инициатива была поддержана на совещании с президентом 11 мая. Соответственно, в ближайшее время эти люди могут получить приглашение в кабинеты прививок.

Все желающие смогут получить прививку в порядке живой очереди — начиная с 15 — 16 мая.

«В течение субботы и воскресенья все граждане, которые зарегистрировались через «Дія», смогут получить вакцину в порядке живой очереди. Все, кто записался, уже на этих выходных могут обращаться в кабинеты прививки», — заявил Шмыгаль.

По состоянию на 11 мая через приложение «Дія» записались 532 тысячи человек. Сделать это можно через портал или через мобильное приложение.