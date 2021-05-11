Всемирный банк выделит Украине $90 миллионов на программу вакцинации от коронавируса

Всемирный банк утвердил проект «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине» на сумму $90 миллионов — это более 2,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба банка. В рамках проекта Национальная служба здоровья Украины получит возмещение расходов на вакцинацию 10 млн украинцев из приоритетных групп.

«Новый заем Всемирного банка поможет Украине в проведении вакцинации и закупки вакцин, в том числе и в рамках глобальной инициативы COVAX», — отметил Аруп Банерджи, региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы. Проект поможет стране не только в закупке вакцин, но и в улучшении инфраструктуры для хранения и логистики. Сюда входит организация предоставления услуг, возмещения расходов за вакцинацию, расширение возможностей для тестирования, усиление IТ-системы и проведение информационной кампании о вакцинации.

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