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Всемирный банк выделит Украине $90 миллионов на программу вакцинации от коронавируса

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
Всемирный банк выделит Украине $90 миллионов на программу вакцинации от коронавируса

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Всемирный банк утвердил проект «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине» на сумму $90 миллионов — это более 2,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В рамках проекта Национальная служба здоровья Украины получит возмещение расходов на вакцинацию 10 млн украинцев из приоритетных групп.

«Новый заем Всемирного банка поможет Украине в проведении вакцинации и закупки вакцин, в том числе и в рамках глобальной инициативы COVAX», — отметил Аруп Банерджи, региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы.

Проект поможет стране не только в закупке вакцин, но и в улучшении инфраструктуры для хранения и логистики. Сюда входит организация предоставления услуг, возмещения расходов за вакцинацию, расширение возможностей для тестирования, усиление IТ-системы и проведение информационной кампании о вакцинации.

Всемирный банк уже выделял Украине $57 миллионов на борьбу с коронавирусом: в апреле 2020 года $35 миллионов, а затем еще $22 миллиона (на эти средства, в частности, закупили оборудование лабораториям для расширения тестирования).

  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал на брифинге даты начала введения второй дозы каждой из вакцин от коронавируса. По его словам, вторую дозу люди получат в течение мая.