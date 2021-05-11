Світовий банк виділить Україні $90 мільйонів на програму вакцинації від коронавірусу

Світовий банк затвердив проєкт «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» на суму $90 мільйонів — це понад 2,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба банку. У рамках проєкту Національна служба здоровʼя України отримає відшкодування видатків на вакцинацію 10 млн українців із пріоритетних груп.

«Нова позика Світового банку допоможе Україні у проведенні вакцинації та закупівлі вакцин, зокрема, і в рамках глобальної ініціативи COVAX», — зазначив Аруп Банерджі, регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи. Проєкт допоможе країні не лише у закупівлі вакцин, але й у покращенні інфраструктури для зберігання та логістики. Сюди входить організація надання послуг, відшкодування витрат за вакцинацію, розширення можливостей для тестування, посилення ІТ-системи та проведення інформаційної кампанії про вакцинацію.

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