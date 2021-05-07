Санврач Ляшко назвал даты начала введения второй дозы каждой из вакцин

Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал на брифинге даты начала введения второй дозы от коронавируса по каждой из вакцин. По его словам, вторую дозу люди получат в течении мая.

Вакцинация второй дозой стартует уже на следующей неделе: Pfizer начнут колоть с 9 мая, CoronaVac (Sinovac) — с 11 мая, Covishield (AstraZeneca) — с 19 мая.

«Covishield, которым начали прививать 24 февраля, имеет интервал между первым и вторым [уколом] сроком 12 недель, поэтому вторая прививка должна начаться 19 мая. Вакциной CoronaVac начали прививку 13 апреля, интервал 28 дней, поэтому вторая прививка должна начаться 11 мая. И вакциной Pfizer — начали 18 апреля, интервал 21 день, поэтому вторая прививка должна начаться 9 мая», — сказал Ляшко.