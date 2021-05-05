Минздрав удалил данные публичных лиц, ожидавших вакцинацию от коронавируса вне очереди

Министерство здравоохранения уничтожило персональные данные людей, которые записались на вакцинацию против COVID-19 как публичные лица, но не успели получить дозы вне очереди.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, департаменты здравоохранения областей и Киева уничтожили данные, которые люди вносили в формы для записи на прививку, согласно приказу от 16 апреля об отмене вакцинации вне очереди избыточными дозами вакцины.

В министерстве отметили, что теперь в Украине избыточными дозами вакцины разрешено прививать только лиц, определенных в первом и втором этапах вакцинации — это медики, персонал и жители домов престарелых, а также интернатов, соцработники, участники Операции объединенных сил на Донбассе, священники, участники Олимпиады в Токио в 2021 году, педагоги, полицейские, спасатели ГСЧС, пограничники и люди старше 65 лет.

Публичным лицам уже начали проходить СМС от местных властей, в которых сообщается об удалении данных.

Главный санврач Виктор Ляшко в комментарии «Украинской правде» заявил, что лица, которые получили СМС, для вакцинации должны снова стать в очередь. Записаться они могут через портал «Дія», его приложение или через контакт-центр Минздрава (0800 60 20 19).

При этом те публичные лица, которые уже получили первую дозу, смогут получить и вторую дозу соответствующих препаратов.