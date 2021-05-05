МОЗ видалив дані публічних осіб, які чекали вакцинацію від коронавірусу позачергово

Міністерство охорони здоровʼя знищило персональні дані людей, які записалися на вакцинацію проти COVID-19 як публічні особи, але не встигли отримати дози позачергово.

Як повідомляє пресслужба міністерства, департаменти охорони здоровʼя областей та Києва знищили дані, які люди вносили в форми для запису на щеплення, згідно із наказом від 16 квітня про скасування позачергового щеплення залишковими дозами вакцини.

У міністерстві зазначили, що тепер в Україні залишковими дозами вакцини дозволено прищеплювати лише осіб, визначених у першому та другому етапах вакцинації — це медики, персонал і жителі будинків престарілих, а також інтернатів, соцпрацівники, учасники Операції обʼєднаних сил на Донбасі, священники, учасники Олімпіади в Токіо в 2021 році, педагоги, поліцейські, рятувальники ДСНС, прикордонники і люди старше 65 років.

Публічним особам вже почали приходити СМС від місцевої влади, в яких повідомляється про видалення даних.

Головний санлікар Віктор Ляшко в коментарі «Українській правді» заявив, що особи, які отримали СМС, для вакцинації повинні знову стати в чергу. Записатися вони можуть через портал «Дія», його додаток або через контакт-центр МОЗ (0800 60 20 19).

При цьому, ті публічні особи, які вже отримали першу дозу, зможуть отримати і другу дозу відповідних препаратів.