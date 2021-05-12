Премʼєр Шмигаль: На вихідних будуть вакцинувати тих, хто записався через додаток «Дія»

В Україні на вихідних будуть вакцинувати від коронавірусу тих, хто записався на щеплення через портал або застосунок «Дія».

Про це премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду.

Таку ініціативу було підтримано на нараді з президентом 11 травня. Відповідно, найближчим часом ці люди можуть отримати запрошення до кабінетів щеплень.

Всі охочі зможуть отримати щеплення в порядку живої черги — починаючи з 15 — 16 травня.

«Протягом суботи і неділі всі громадяни, які зареєструвалися через «Дія», зможуть отримати вакцину у порядку живої черги. Всі, хто записався, вже на цих вихідних можуть звертатися у кабінети щеплення», — заявив Шмигаль.

Станом на 11 травня через «Дію» записалися 532 тисячі людей. Зробити це можна через портал або через мобільний додаток.