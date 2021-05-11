МОЗ хоче у вихідні дні вакцинувати від коронавірусу тих, хто записався через «Дію». Таких вже пів мільйона

У Міністерстві охорони здоров’я запропонували у вихідні дні вакцинувати від коронавірусу тих, хто записався через портал або додаток «Дія».
Про це йшлося на нараді у президента України, пише пресслужба Офісу президента.
Там зазначили, що президент підтримав відповідну ініціативу МОЗ. У відомстві хочуть обрати спеціальні дні для вакцинації людей із цього списку. Наразі через «Дію» записалися 532 тисячі людей.
Також в ОП зазначили, що Україна працює над створенням цифрових паспортів про вакцинацію. Там очікують зразок від Європейського Союзу, щоб узгодити з ним власні документи.
- Раніше міністр Степанов заявив, що до кінця 2021 року Україна повністю забезпечить себе необхідною кількістю вакцин від коронавірусу.
- 21 квітня Кабмін оприлюднив план вакцинації українців від коронавірусу — до кінця року повинні зробити 47 мільйонів щеплень.