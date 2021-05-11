Минздрав хочет в выходные дни вакцинировать от коронавируса записавшихся через «Дію». Таких уже полмиллиона

В Министерстве здравоохранения предложили в выходные дни вакцинировать от коронавируса записавшихся через портал или приложение «Дія».

Об этом шла речь на совещании у президента Украины, пишет пресс-служба Офиса президента.

Там отметили, что президент поддержал соответствующую инициативу Минздрава. В ведомстве хотят выбрать специальные дни для вакцинации людей из этого списка. Сейчас через «Дію» записались 532 тысячи человек.

Также в ОП отметили, что Украина работает над созданием цифровых паспортов о вакцинации. Там ожидают образец от Европейского Союза, чтобы согласовать с ним собственные документы.