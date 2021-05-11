Минздрав хочет в выходные дни вакцинировать от коронавируса записавшихся через «Дію». Таких уже полмиллиона

В Министерстве здравоохранения предложили в выходные дни вакцинировать от коронавируса записавшихся через портал или приложение «Дія».
Об этом шла речь на совещании у президента Украины, пишет пресс-служба Офиса президента.
Там отметили, что президент поддержал соответствующую инициативу Минздрава. В ведомстве хотят выбрать специальные дни для вакцинации людей из этого списка. Сейчас через «Дію» записались 532 тысячи человек.
Также в ОП отметили, что Украина работает над созданием цифровых паспортов о вакцинации. Там ожидают образец от Европейского Союза, чтобы согласовать с ним собственные документы.
- Ранее министр Степанов заявил, что к концу 2021 года Украина полностью обеспечит себя необходимым количеством вакцин от коронавируса.
- 21 апреля Кабмин обнародовал план вакцинации украинцев от коронавируса — до конца года должны сделать 47 миллионов прививок.