Шмыгаль: В 2022 году планируем закончить вакцинацию более 70% взрослого населения. Это позволит сформировать коллективный иммунитет

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца этого года в Украине планируют вакцинировать от коронавируса «большинство» взрослого населения. На сегодня именно вакцинация является выходом из этой пандемии, подчеркнул он.

Об этом глава правительства заявил в интервью «РБК-Украина».

«В следующем году мы планируем закончить процесс вакцинации 70 и более процентов взрослого населения», — сообщил Шмыгаль. Это, по его словам, позволит сформировать коллективный иммунитет.

Премьер добавил, что украинцы прожили год с пандемией, еще год потребуется на завершение борьбы.

Отметим, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что Украина преодолеет пандемию коронавируса в конце 2021 года. Но нужно убедить 70% взрослого населения сделать прививки. По его словам, этот показатель долен составлять около 6 миллионов прививок в месяц, или 270 тысяч в сутки без выходных.