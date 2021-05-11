Шмыгаль: В 2022 году планируем закончить вакцинацию более 70% взрослого населения. Это позволит сформировать коллективный иммунитет

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца этого года в Украине планируют вакцинировать от коронавируса «большинство» взрослого населения. На сегодня именно вакцинация является выходом из этой пандемии, подчеркнул он.
Об этом глава правительства заявил в интервью «РБК-Украина».
«В следующем году мы планируем закончить процесс вакцинации 70 и более процентов взрослого населения», — сообщил Шмыгаль. Это, по его словам, позволит сформировать коллективный иммунитет.
Премьер добавил, что украинцы прожили год с пандемией, еще год потребуется на завершение борьбы.
Отметим, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что Украина преодолеет пандемию коронавируса в конце 2021 года. Но нужно убедить 70% взрослого населения сделать прививки. По его словам, этот показатель долен составлять около 6 миллионов прививок в месяц, или 270 тысяч в сутки без выходных.
- Ранее ученые заявили, что Украина сможет достичь коллективного иммунитета к коронавирусу только в 2023 году.
- Министр Степанов прогнозирует новый рост количества больных коронавирусом через три-четыре недели после пасхальных и майских праздников. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин дает свои результаты. Сейчас он действует до 30 июня, но его планируют продлить до августа.