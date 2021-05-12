«Стільки вакцини немає». Ляшко спростував заяву Шмигаля про початок щеплення усіх, хто записався через «Дію»

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко спростував заяву премʼєр-міністра Дениса Шмигаля про те, що найближчими вихідними будуть вакцинувати усіх громадян, які записалися у чергу через додаток «Дія».
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
«Є всі охочі і є спроможності системи охорони здоров’я і наявність вакцин в Україні. Сьогодні 500 тисяч доз вакцини в нас немає для того, щоб провакцинувати всіх охочих у додатку», – сказав Ляшко.
За його словами, в пріоритеті для МОЗ залишаються громадяни віком від 65 років. «Ми робимо все можливе, щоб розпочати вакцинацію людей, які записані в лист очікування в додатку «Дія» на цих вихідних. Наразі пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років. У листі очікування в «Дії» в нас таких є 23 тисячі 900 людей і ми спробуємо провакцинувати їх на цих вихідних», – сказав заступник міністра охорони здоровʼя.
- У середу Шмигаль заявив, що в Україні на вихідних будуть вакцинувати від коронавірусу тих, хто записався на щеплення через портал або застосунок «Дія». За його словами, всі охочі зможуть отримати щеплення в порядку живої черги — починаючи з 15 — 16 травня.
- Станом на 11 травня через «Дію» записалися 532 тисячі людей. Зробити це можна через портал або через мобільний додаток.