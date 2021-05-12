Главный санврач Ляшко: В Украине разрабатывают три вакцины от коронавируса

В Украине разрабатывают три вакцины от коронавируса, одну из них — частная компания. Об этом в интервью изданию «Сегодня» рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Так, первую вакцину разрабатывает Институт биологии клетки во Львове под руководством академика Андрея Сибирного.

«Он разрабатывает вакцину, где белок коронавируса выращивается на дрожжах. В биореакторе происходит его очистка. Далее данный белок может быть доведен до лекарственной формы. И как, например, рекомбинантная вакцина, он может быть зарегистрирован для доклинических и клинических исследований и уже потом зарегистрирован как препарат. Например, по такой технологии производится вакцина против гепатита В, когда также берется белковая основа», — пояснил Ляшко.

До сентября работа будет происходить в лаборатории. Затем начнется процесс изготовления лекарственной формы и проведение доклинических исследований на животных.