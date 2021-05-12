Главный санврач Ляшко: В Украине разрабатывают три вакцины от коронавируса

В Украине разрабатывают три вакцины от коронавируса, одну из них — частная компания. Об этом в интервью изданию «Сегодня» рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Так, первую вакцину разрабатывает Институт биологии клетки во Львове под руководством академика Андрея Сибирного.
«Он разрабатывает вакцину, где белок коронавируса выращивается на дрожжах. В биореакторе происходит его очистка. Далее данный белок может быть доведен до лекарственной формы. И как, например, рекомбинантная вакцина, он может быть зарегистрирован для доклинических и клинических исследований и уже потом зарегистрирован как препарат. Например, по такой технологии производится вакцина против гепатита В, когда также берется белковая основа», — пояснил Ляшко.
До сентября работа будет происходить в лаборатории. Затем начнется процесс изготовления лекарственной формы и проведение доклинических исследований на животных.
Вторую вакцину по схожему принципу, но по другой технологии разрабатывают в Институте биохимии имени Палладина, который возглавляет академик Сергей Комиссаренко. Результат ожидается на осень. Также этот институт выразил готовность провести разработку собственной мРНК-вакцины и сейчас ищут возможность как это сделать, в частности, на базе отечественных заводов по производству белковой субстанции.
Третьей вакциной занимается частная компания «Диапроф — Мед».
«Ее разрабатывают не государственные институты, а бизнес с группой ученых, которые задекларировали, что у них произошла нейтрализация вируса на клетках. Они сейчас на стадии производства лекарственной формы, чтобы начать клинические испытания. Государство не инвестировала в эту разработку. Они лишь заявили, что у них может быть вакцина», — добавил Ляшко.
- По состоянию на 12 мая вакцинировали от коронавируса 882 621 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 928 человек.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что к концу 2021 года Украина полностью обеспечит себя необходимым количеством вакцин от коронавируса.