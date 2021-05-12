Головний санлікар Ляшко: В Україні розробляють три вакцини від коронавірусу

В Україні розробляють три вакцини від коронавірусу, одну з них — приватна компанія. Про це в інтервʼю виданню «Сегодня» розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Так, першу вакцину розробляє Інститут біології клітини у Львові під керівництвом академіка Андрія Сибірного.

«Він розробляє вакцину, де білок коронавірусу вирощується на дріжджах. У біореакторі відбувається його очищення. Далі цей білок може бути доведений до лікарської форми. І як, наприклад, рекомбінантна вакцина, він може бути зареєстрований для доклінічних і клінічних досліджень і вже потім зареєстрований як препарат. Для прикладу, за такою технологією виробляється вакцина проти гепатиту В, коли також береться білкова основа», — пояснив Ляшко.

До вересня робота відбуватиметься в лабораторії. Потім почнеться процес виготовлення лікарської форми і проведення доклінічних досліджень на тваринах.