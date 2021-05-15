Минздрав обновил карантинные зоны — Черкасскую область вернули в «оранжевую»

Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине — все регионы, за исключением Черкасской области, в «желтой» зоне.
Об этом свидетельствуют данные ведомства за 15 мая.
Черкасскую область снова вернули в «оранжевую» зону, где она находилась до 13 мая. В регионе зафиксирован повышенный показатель выявления новых больных коронавирусом — он составляет 20,8% при норме не более 20%.
Кроме того, девять регионов соответствуют «зеленой» зоне по одному из показателей — это Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.
- Адаптивный карантин в Украине продлится до 30 июня, но, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти ограничения планируют продолжить до августа.
- Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует новый рост количества больных коронавирусом через три-четыре недели после пасхальных и майских праздников.