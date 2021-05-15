Минздрав обновил карантинные зоны — Черкасскую область вернули в «оранжевую»

Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине — все регионы, за исключением Черкасской области, в «желтой» зоне.

Об этом свидетельствуют данные ведомства за 15 мая.

Черкасскую область снова вернули в «оранжевую» зону, где она находилась до 13 мая. В регионе зафиксирован повышенный показатель выявления новых больных коронавирусом — он составляет 20,8% при норме не более 20%.

Кроме того, девять регионов соответствуют «зеленой» зоне по одному из показателей — это Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.