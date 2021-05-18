МОЗ оновив карантинні зони — Донецька область потрапила в «помаранчеву»

Міністерство охорони здоров’я оновило карантинні зони в Україні. Донецька область перейшла з «жовтої» до «помаранчевої».

Про це йдеться в даних МОЗ.

За даними відомства, у регіоні перевищений показник епідпорогу — там він становить 101,5% за норми 100%.

Водночас Черкаська область повернулася з «помаранчевої» зони до «жовтої». Але коефіцієнт виявлення нових випадків там досі перевищує необхідні показники.