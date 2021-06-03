В Украине на вакцинацию начали записывать жителей оккупированных Крыма и Донбасса

Министерство здравоохранения начало записывать желающих вакцинироваться от коронавируса из оккупированных Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Запись происходит по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19. В первую очередь записаться предлагают людям из приоритетной группы (от 65 лет и старше).
Оператору надо сообщить свой населенный пункт, уточнив, что он временно оккупирован, указать данные и выбрать удобный пункт для вакцинации. После записи оператор пришлет СМС-сообщение или электронное письмо с уникальным идентификатором, который также будет передан в Госпогранслужбу, чтобы человека спокойно пропустили на подконтрольную территорию.
- Сейчас жителей оккупированного Донбасса и Крыма незаконно прививают незарегистрированной в Украине вакциной российского производства «Спутник V». Боевики «ЛНР» и «ДНР» заявили о начале массовой вакцинации еще в феврале 2021 года.
- В мае Минздрав решил распределить по регионам возле оккупированных территорий 500 тысяч доз китайской вакцины Sinovac. Этой партией будут прививать жителей неподконтрольных районов.