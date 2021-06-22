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В Україні розпочинається вакцинація робочих колективів: скільки людей потрібно та які умови

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
В Україні розпочинається вакцинація робочих колективів: скільки людей потрібно та які умови

Міністерство охорони здоров’я розпочинає вакцинацію від коронавірусу робочих колективів. Для цього потрібно, щоб було щонайменше 50 охочих вакцинуватися.

Про це пише пресслужба МОЗ.

«Організовані колективи вакцинують у кожному регіоні України в тій послідовності, в якій вони записувалися через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я. Цей процес відбуватиметься поступово та залежатиме від кількості мобільних бригад з імунізації. Водночас навчання медичного персоналу для вакцинації продовжується, а кількість бригад постійно зростає», — йдеться у повідомленні.

Щеплення проводитимуть мобільні бригади вакциною від Pfizer. Колективи, які запишуться на вакцинацію, будуть самі відповідальні за її проведення. Вони мають призначити людину, яка займатиметься підготовкою та організацією процесу, а також сформує і подасть списки охочих вакцинуватися.

Напередодні вакцинації колективи мають підготувати спеціальне приміщення для проведення щеплення, ще одне — для медичного спостереження за людьми після вакцинації, а також необхідну кількість медичних масок.

  • Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять державним коштом. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.
  • Нагадаємо, що в Україні вже працюють понад 50 центрів вакцинації у 15 областях і Києві.