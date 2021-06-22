В Україні розпочинається вакцинація робочих колективів: скільки людей потрібно та які умови

Міністерство охорони здоров’я розпочинає вакцинацію від коронавірусу робочих колективів. Для цього потрібно, щоб було щонайменше 50 охочих вакцинуватися.

Про це пише пресслужба МОЗ.

«Організовані колективи вакцинують у кожному регіоні України в тій послідовності, в якій вони записувалися через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я. Цей процес відбуватиметься поступово та залежатиме від кількості мобільних бригад з імунізації. Водночас навчання медичного персоналу для вакцинації продовжується, а кількість бригад постійно зростає», — йдеться у повідомленні.