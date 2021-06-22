У МОЗ відповіли, чи можна щепитися другою дозою пізніше визначеного терміну

Щеплення від коронавірусу другою дозою можна зробити пізніше або раніше — це залежить від вакцини. Розʼяснення Міністерство охорони здоровʼя опублікувало у Facebook.

У разі необхідності щепитися можна на 7 днів раніше для вакцин CoronaVac і AstraZeneca (Covishield/SKBio). Для Pfizer-BioNTech — у період між 21-м і 28-м днем після введення першої дози.