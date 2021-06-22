В Минздраве ответили, можно ли прививаться второй дозой позже положенного срока

Прививку от коронавируса второй дозой можно сделать позже или раньше — в зависимости от вакцины. Разъяснение Министерство здравоохранения опубликовало в Facebook.

В случае необходимости прививаться можно на 7 дней раньше для вакцин CoronaVac и AstraZeneca (Covishield/SKBio). Для Pfizer-BioNTech — в период между 21-м и 28-м днем после введения первой дозы.