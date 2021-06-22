В Украине начинается вакцинация рабочих коллективов: сколько людей нужно и какие условия

Министерство здравоохранения начинает вакцинацию от коронавируса рабочих коллективов. Для этого нужно, чтобы было не менее 50 желающих вакцинироваться.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

«Организованные коллективы вакцинируют в каждом регионе Украины в той последовательности, в которой они записывались через контакт-центр Министерства здравоохранения. Этот процесс будет происходить постепенно и будет зависеть от количества мобильных бригад по иммунизации. В то же время обучение медицинского персонала для вакцинации продолжается, а количество бригад постоянно растет», — говорится в сообщении.