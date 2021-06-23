В Украине начался четвертый этап вакцинации от коронавируса

В Украине стартовал четвертый этап вакцинации от коронавируса, на котором прививают людей старше 60 лет, а также людей в возрасте 18—59, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал учреждений лишения свободы и следственных изоляторов.

Об этом сообщил Минздрав.

Вместе с тем продолжают прививать людей из предыдущих групп (например, медиков, жителей интернатов, священников, военных, педагогов). Также на подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, проживающих на временно оккупированных территориях. Кроме того, уже началась вакцинация организованных коллективов, у которых в штате более 50 человек, желающих привиться.