ВОЗ: Дельта-вариант коронавируса становится доминирующим в мире

Дельта-вариант коронавируса, который впервые обнаружили в Индии, становится глобально доминирующим в мире штаммом.

Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, передает Reuters.

«Дельта-вариант уверенно движется к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире из-за его повышенной передаваемости», — сказал она.

Этот штамм уже массово фиксируют, в частности в Великобритании.

Высокопоставленный чиновник общественного здравоохранения Германии предсказал, что штамм быстро станет доминирующим, несмотря на всеобщий рост вакцинации.