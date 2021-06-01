ВОЗ штаммы коронавируса будет обозначать буквами греческого алфавита. Для чего это нужно?

Всемирная организация здравоохранения изменила названия штаммов коронавируса и теперь будет использовать вместо названий «британский», «южноафриканский», «индийский» штаммы буквы греческого алфавита.

Об этом сообщает «BBC Украина».

Решение принято для упрощения и борьбы со стигматизацией стран, в которых появились штаммы. «Британская» версия вируса будет обозначаться буквой Альфа, «южноафриканский» штамм буквой Бета, а «индийский» буквой Дельта. Полный список названий опубликовали на сайте ВОЗ.

Греческие буквы не заменят научные названия типа B.1.1.7 и B.1.351 . Если официально найдут более 24 вариантов COVID-19 и закончатся буквы для обозначения, тогда ВОЗ введет новую систему наименований.