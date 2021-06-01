ВООЗ позначатиме штами коронавірусу буквами грецького алфавіту. Для чого це потрібно?

Всесвітня організація охорони здоровʼя змінила назви штамів коронавірусу і тепер буде використовувати замість назв «британський», «південноафриканський», «індійський» штами літери грецького алфавіту.

Про це повідомляє «BBC Україна».

Рішення прийнято для спрощення та боротьби зі стигматизацією країн, у яких зʼявилися штами. «Британська» версія вірусу буде позначатися літерою Альфа, «південноафриканський» штам буквою Бета, а «індійський» буквою Дельта. Повний список назв опублікували на сайті ВООЗ.

Грецькі літери не замінять наукові назви типу B.1.1.7 і B.1.351. Якщо офіційно знайдуть більше 24 варіантів COVID-19 і закінчаться літери для позначення, тоді ВООЗ введе нову систему найменувань.