ВООЗ позначатиме штами коронавірусу буквами грецького алфавіту. Для чого це потрібно?

Всесвітня організація охорони здоровʼя змінила назви штамів коронавірусу і тепер буде використовувати замість назв «британський», «південноафриканський», «індійський» штами літери грецького алфавіту.
Про це повідомляє «BBC Україна».
Рішення прийнято для спрощення та боротьби зі стигматизацією країн, у яких зʼявилися штами. «Британська» версія вірусу буде позначатися літерою Альфа, «південноафриканський» штам буквою Бета, а «індійський» буквою Дельта. Повний список назв опублікували на сайті ВООЗ.
Грецькі літери не замінять наукові назви типу B.1.1.7 і B.1.351. Якщо офіційно знайдуть більше 24 варіантів COVID-19 і закінчаться літери для позначення, тоді ВООЗ введе нову систему найменувань.
- Раніше влада Індії зверталася до всіх соціальних мереж з проханням видалити весь контент, повʼязаний з «індійським» штамом. Така назва шкодила іміджу країни.
- В кінці травня у Вʼєтнамі і Франції виявили дві нові мутації коронавірусу. Гібридні варіанти COVID-19 мали ознаки Α-штаму.