Індія просить видалити із соцмереж формулювання «індійський штам коронавірусу». Це шкодить її іміджу

Влада Індії звернулася до всіх соціальних мереж із проханням негайно видалити весь контент, повʼязаний з «індійським» штамом коронавірусу. Про це повідомляє BBC.

У листі, який направило Міністерство електроніки та інформаційних технологій Індії, уточнюється, що Всесвітня організація охорони здоровʼя офіційно не давала таку назву жодному штаму. Водночас є штам B.1.618, який виявили у східному індійському штаті Західна Бенгалія.

«Немає такого варіанту COVID-19. ВООЗ не повʼязала термін «індійський» штам із варіантом коронавірусу B.1.617 у жодному своєму повідомленні», — зазначили в Міністерстві та пояснили, що немає підстав для того, щоб називати штам «індійським».

Наразі Індія вимагає від соцмереж видалити всі матеріали, де згадується «індійський» штам, оскільки вони поширюють нерозуміння та шкодять іміджу країни.

Штами хвороб зазвичай отримують назви залежно від того регіону, де їх вперше виявили або де стався спалах. Той штам коронавірусу, який у соцмережах називають «індійським», ВООЗ у травні класифікувала як «тривожний», адже він може бути стійким до антитіл.