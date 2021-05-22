Индия просит удалить из соцсетей формулировку «индийский штамм коронавируса». Это вредит ее имиджу

Власти Индии обратились ко всем социальным сетям с просьбой немедленно удалить весь контент, связанный с «индийским» штаммом коронавируса. Об этом сообщает BBC.

В письме, которое направило Министерство электроники и информационных технологий Индии, уточняется, что Всемирная организация здравоохранения официально не давала такое название ни одному штамму. В то же время есть штамм B.1.618, который выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия.

«Нет такого варианта COVID-19. ВОЗ не связала термин «индийский» штамм с вариантом коронавируса B.1.617 ни в одном своем сообщении», — отметили в Министерстве и объяснили, что нет оснований для того, чтобы называть штамм «индийским».

Сейчас Индия требует от соцсетей удалить все материалы, где упоминается «индийский» штамм, поскольку они распространяют непонимание и вредят имиджу страны.

Штаммы болезней обычно получают названия в зависимости от того региона, где его впервые выявили или где произошла вспышка болезни. Тот штамм коронавируса, который в соцсетях называют «индийским», ВОЗ в мае классифицировала как «тревожный», ведь он может быть устойчивым к антителам.