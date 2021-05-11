ВОЗ классифицировала «индийский» штамм коронавируса как «тревожный». Он может быть устойчивым к антителам

Всемирная организация здравоохранения классифицировала «индийский» штамм (B. 1.617) коронавируса как «тревожный».

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В организации отметили, что эта мутация является более заразной и, возможно, нечувствительной к антителам. «Вот почему мы классифицируем его как тревожный вариант. Хотя еще слишком рано утверждать, что B. 1.617 обладает более высокой устойчивостью к вакцинам», — сказала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхов.

Предварительные результаты исследования указывали на то, что «индийский» штамм распространяется быстрее, чем другие варианты коронавируса, циркулирующие в Индии. Однако для ВОЗ эта мутация до сих пор считалась только «представляющей интерес».