ВОЗ классифицировала «индийский» штамм коронавируса как «тревожный». Он может быть устойчивым к антителам

Всемирная организация здравоохранения классифицировала «индийский» штамм (B. 1.617) коронавируса как «тревожный».
Об этом сообщает Deutsche Welle.
В организации отметили, что эта мутация является более заразной и, возможно, нечувствительной к антителам. «Вот почему мы классифицируем его как тревожный вариант. Хотя еще слишком рано утверждать, что B. 1.617 обладает более высокой устойчивостью к вакцинам», — сказала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхов.
Предварительные результаты исследования указывали на то, что «индийский» штамм распространяется быстрее, чем другие варианты коронавируса, циркулирующие в Индии. Однако для ВОЗ эта мутация до сих пор считалась только «представляющей интерес».
- Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что распространение в мире нового штамма коронавируса, который зафиксирован в Индии, является «достаточно серьезным вызовом». Он более агрессивен, чем «южноафриканский» и «британский» штаммы.
- В Индии с апреля начали фиксировать резкий рост заболеваемости коронавирусом. Страна по общему количеству случаев в мире уступает только США, где зарегистрировали 33 миллиона больных. 8 мая в Индии зафиксировали новый рекорд по суточной смертности — умерли 4 187 больных. Индийские власти на фоне вспышки приостановили экспорт препарата «Ремдесивир» и одобрили российскую вакцину «Спутник V».
- Украина 2 мая закрыла въезд из Индии. Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи.