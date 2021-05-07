Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Индии из-за сложной ситуации с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Индии, где сохраняется сложная ситуация с коронавирусом.
Соответствующий документ обнародован на сайте президента.
«Для содействия в борьбе с последствиями чрезвычайной ситуации с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в Республике Индия, в соответствии со статьей 10 Закона Украины «О гуманитарной помощи» постановляю оказать гуманитарную помощь Республике Индия», — указано в документе.
Обеспечить Индии гумпомощь Зеленский поручил Кабинету министров.
Отметим, ранее президент Украины на встрече с основателем и владельцем компании Serum Institute of India Сайрусом Пунаваллой пообещал в ближайшее время отправить в Индию гуманитарный груз.
«В ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины», — сказал он.
В то же время Пунавалла заверил, что Украина, которая уже получила партию в полмиллиона доз препарата от коронавируса, будет среди приоритетных стран, куда привезут законтрактованную вакцину, как только индийское правительство возобновит ее экспорт.
Зеленский также предложил Пунавалле изучить возможности сотрудничества Serum Institute of India и украинских партнеров, чтобы вместе разрабатывать и производить в Украине медпрепараты, лекарства и вакцины, в том числе от COVID-19.
- В Индии резкий рост заболеваемости коронавирусом начали фиксировать 5 апреля. Страна по общему количеству случаев в мире уступает только США, где зарегистрировали более 33 миллионов больных. Индийские власти на фоне вспышки приостановили экспорт препарата «Ремдесивир» и одобрили российскую вакцину «Спутник V».
- 1 мая в Индии зафиксировали 401 993 новых случая инфицирования коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии. 2 мая в стране зарегистрировали рекорд по суточной смертности от коронавируса.