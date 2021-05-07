Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Индии из-за сложной ситуации с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Индии, где сохраняется сложная ситуация с коронавирусом.

Соответствующий документ обнародован на сайте президента.

«Для содействия в борьбе с последствиями чрезвычайной ситуации с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в Республике Индия, в соответствии со статьей 10 Закона Украины «О гуманитарной помощи» постановляю оказать гуманитарную помощь Республике Индия», — указано в документе.

Обеспечить Индии гумпомощь Зеленский поручил Кабинету министров.

Отметим, ранее президент Украины на встрече с основателем и владельцем компании Serum Institute of India Сайрусом Пунаваллой пообещал в ближайшее время отправить в Индию гуманитарный груз.

«В ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины», — сказал он.