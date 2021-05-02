В Индии зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

В Индии зафиксирован рекорд по суточной смертности от коронавируса.
Об этом сообщает BBC.
За сутки в стране зафиксировали 3 689 смертей. Отмечается, что премьер-министр Нарендра Моди встретился с министром здравоохранения в воскресенье утром, чтобы обсудить кризис. Больницы страны пытаются бороться с пандемией в условиях хронической нехватки коек и медицинского кислорода. Морги и крематории переполнены.
Ранее США отправили в Индию самолет с масками и аппаратами искусственной вентиляции легких. 1 мая в страну прибыл военный самолет из Германии со 120 аппаратами ИВЛ. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил в воскресенье, что в ближайшее время Лондон тоже отправит в Индию партию аппаратов ИВЛ.
- Накануне в Индии зафиксировали 401 993 новых случая инфицирования коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии.
- В Индии резкий рост заболеваемости коронавирусом начали фиксировать 5 апреля. Страна по общему количеству случаев в мире уступает только США, где зарегистрировали более 33 миллионов больных. Индийская власть на фоне вспышки приостановила экспорт препарата «Ремдесивир» и одобрила российскую вакцину «Спутник V».