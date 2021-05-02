В Индии зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

В Индии зафиксирован рекорд по суточной смертности от коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

За сутки в стране зафиксировали 3 689 смертей. Отмечается, что премьер-министр Нарендра Моди встретился с министром здравоохранения в воскресенье утром, чтобы обсудить кризис. Больницы страны пытаются бороться с пандемией в условиях хронической нехватки коек и медицинского кислорода. Морги и крематории переполнены.

Ранее США отправили в Индию самолет с масками и аппаратами искусственной вентиляции легких. 1 мая в страну прибыл военный самолет из Германии со 120 аппаратами ИВЛ. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил в воскресенье, что в ближайшее время Лондон тоже отправит в Индию партию аппаратов ИВЛ.